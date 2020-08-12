لجنة الانضباط توقف ندياي وتُغرم الوحدة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن عقوباتها تجاه نجم فريق الشباب، السنغالي ألفريد ندياي ونادي الوحدة.

إيقاف ندياي:

وقررت لجنة الانضباط إيقاف ندياي مباراتين وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال بسبب ارتكابه سلوك مشين خلال مباراة الشباب ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب السنغالي عن مباراة الشباب ضد التعاون بسبب الإيقاف التلقائي، كما سيغيب عن مواجهة الفيحاء في الجولة المقبلة، بسبب العقوبة الانضباطية وفقًا لبيان لجنة الانضباط.

تغريم الوحدة:

كما غرمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي الوحدة مبلغ 22 ألف و200 ريال، نظرًا لحصول ثمانية لاعبين من صفوفه على بطاقات صفراء في مباراة الشباب، والتي انتهت بفوز الليوث بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها إلى بيانها أن جميع هذه القرارات غير قابلة للاستئناف وفقًا للمادة (139) من اللائحة.



