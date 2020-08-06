لدغة محمود علاء تمنح الفوز لـ الزمالك ضد المصري

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الزمالك ضد المصري، منذ قليل في الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020 بفوز فريق الزمالك بهدف دون رد.

الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد المصري

وكان الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد المصري، بدأ بشكل هادئ بين الفريقين خاصة أنها أول مباراة رسمية تُقام في الدوري المصري، بعد رفع تعليق النشاط الرياضي نتيجة جائحة كورونا.

ولم يقم الفريقان بصناعة أي فرص خطيرة في الشوط الأول، إلا في مناسبة واحدة فقط وكانت عبر رأسية من المهاجم مصطفى محمد، بعد عرضية مميزة من محمد عبدالشافي ظهير أيسر الزمالك لكنها خرجت بعيدًا عن مرمى النادي المصري، لينتهي النصف الأول من مباراة الزمالك ضد المصري بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني من مباراة الزمالك ضد المصري

وفي الشوط الثاني من مباراة الزمالك ضد المصري، استغل مدافع الزمالك محمود علاء تمركزًا دفاعيًا خاطئًا من قبل لاعبي المصري ليُسجل الهدف الوحيد للمباراة بالدقيقة الخامسة والخمسين.

واستمرت نتيجة مباراة الزمالك ضد المصري، على حالها، حتى انتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وبعد مباراة الزمالك ضد المصري، أصبح رصيد الزمالك 31 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب في الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فريق المصري عند 20 نقطة في المركز العاشر.

ويُقام يوم الأحد المقبل مباراتان في الجولة الرابعة عشرة بعد مباراة الزمالك ضد المصري، حيث يلتقي مصر المقاصة فريق أسوان، بينما يواجه الأهلي فريق إنبي.



