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لقطات من تتويج بايرن ميونيخ بدوري الأبطال للمرة السادسة
بعد تغلبه على سان جيرمان بهدف نظيف

لقطات من تتويج بايرن ميونيخ بدوري الأبطال للمرة السادسة

2020/08/24
الساعة 1:09 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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لقطات من تتويج بايرن ميونيخ بدوري الأبطال للمرة السادسة نوير يرفع الكأس
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 بايرن ميونيخ:
1.1 تتويج بايرن ميونيخ:

نجح بايرن ميونيخ الألماني في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 7 سنوات، بعد تغلبه على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

 

بايرن ميونيخ:

ولعب بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان على ملعب “دا لوش” في البرتغال، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله الفرنسي كينجسلي كومان، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد فوز بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، سيواجه العملاق البافاري الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني في كأس السوبر الأوروبي، وذلك بعد تتويج الأخير بلقب الدوري الأوروبي على حساب إنتر ميلان.

 

بايرن ميونيخ
احتفال ليفاندوفسكي

تتويج بايرن ميونيخ:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لاحتفالات اللاعبين فور نهاية المباراة النهائية، وصور أثناء رفع كأس بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعقب تتويج بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2012/ 2013، تجاوز العملاق البافاري عدد ألقاب نادي برشلونة الإسباني، ليتساوى مع ليفربول الإنجليزي بقائمة أكثر الفرق حصولًا على البطولة.

 

بايرن ميونخ
لاعبو البايرن بعد المباراة

وحصل العملاق البافاري لقب دوري أبطال أوروبا في أعوام 1974، 1975، 1976، 2001 و2013، بالإضافة إلى النسخة الحالية بعد تفوقه على باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني هو الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبًا، يليه ميلان الإيطالي صاحب الـ7 ألقاب.

 

بايرن ميونيخ
احتفالات اللاعبين
بايرن ميونخ
لجظة رفع كأس دوري الأبطال
بايرن ميونيخ
اللاعبون يلتقطون الصور بالكأس
بايرن ميونيخ ضد سان جيرمان
جانب من احتفالات اللاعبين
بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا
نوير يرفع الكأس
بايرن ميونيخ
اللاعبون يلتقطون الصور التذكارية



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