للحفاظ على شبابه .. بصاص والعلي أهلاويان لـ 4 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أنهت إدارة الأهلي، إجراءات التعاقد مع الثنائي أحمد بصاص وحسن العلي، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” أن اللاعبين بصاص والعلي وقعا عقود البقاء في الراقي بحضور عبدالإله مؤمنة رئيس النادي وياسر محروس نائب النادي ومحمد عسيري مدير الاحتراف.

وأتى التوقيع مع بصاص والعلي نظرًا لثبات مستواهما الفني وللمستويات المُميزة التي قدمها الثنائي مع فريق الشباب بالنادي وكذلك مع المنتخب السعودي خلال الفترة الأخيرة.

إدارة الاتحاد تنتظر مليون و 100 ألف ريال من نجم الأهلي

وفي سياق آخر، ينتظر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الحصول على مبلغ مالي قدره مليون و 100 ألف ريال من سعيد المولد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أي ما يُوازي 271 ألف دولار أمريكي، وذلك كغرامة مالية مُستحقة لـ الاتحاد على لاعب الأهلي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” فرض غرامة مالية على سعيد المولد؛ بسبب توقيعه لنادي الاتحاد وعدم تمثيله للعميد بعد توقيعه.

ديربي ناري بين الاتحاد والأهلي الأحد

وينتظر نادي الاتحاد الحصول على مليون و 100 ألف ريال يوم الأحد المقبل، أي في اليوم الذي يُقام فيه ديربي جدة المنتظر بين الأهلي والاتحاد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وفقًا لـ “عكاظ”.

وكان نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، أكد على تمسكه بحقوقه من اللاعب سعيد المولد، ظهير أيمن الأهلي، وذلك بعد تغريمه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.



