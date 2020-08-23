لماذا يكون وزنك أقل في الصباح؟

المواطن - متابعة

إذا كان وزنك يتقلب يومياً، فلا داعي للقلق أو التشكيك في اختياراتك الغذائية. بشكل عام، يتأرجح وزننا على مدار اليوم بمقدار 500 غرام إلى 1 كيلو. كل هذا يتوقف على وقت تناولك وجبتك أو أداء تمارين مكثفة.

وبحسب الخبراء يكون وزنك أقل قليلاً في الصباح مقارنةً بالمساء والليل، للأسباب التالية، بحسب ما ورد في صحيفة “تايمز أوف إنديا”:

– الجفاف

عندما نستيقظ في الصباح، يصاب جسمنا بالجفاف. لمدة 7-8 ساعات أثناء نومنا لا نأكل أو نشرب أي شيء. علاوة على ذلك، فإن كل الماء المخزن في الجسم يفقد طوال الليل. حتى الجفاف الطفيف يمكن أن يعادل انخفاضاً ملحوظاً في الوزن. اشرب 2-3 أكواب من الماء قبل الذهاب إلى الفراش لمنع الجفاف، والحصول على قراءة ميزان أعلى.

– احتباس الماء

يمكن أن يؤدي احتباس الماء في الجسم بسبب تناول كميات كبيرة من الصوديوم والكربوهيدرات إلى زيادة الوزن ليلاً. في الصباح تكون معدتنا فارغة ويفقد الجسم الماء من خلال العرق والتنفس والتبول. بسبب هذه العوامل، نشعر بأننا أخف وزنا.

– المعدة الفارغة

إذا قفزت على الميزان ومعدتك فارغة، فمن المؤكد أن وزنك سيكون أقل من المعتاد. هذا لأن خلو المعدة من الطعام يخفض وزن الجسم.

– أفضل وقت لتزن نفسك

لا فائدة من أن تزن نفسك عدة مرات في اليوم. أفضل وقت لقياس وزنك هو في الصباح على معدة فارغة. للحصول على قراءة دقيقة، اصعد على الميزان قبل تناول أي شيء وشربه بعد التبرز مباشرة.





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