لوشيسكو سيتجنب هذا الخطأ بـ مباراة الهلال والفيصلي

المواطن - محمد سمعه

يسعى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، إلى تصحيح أخطاء أزرق العاصمة، وذلك قبل خوض مباراة الهلال والفيصلي بعد غد الثلاثاء في الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وكان الجمهور الهلالي انتقد لوشيسكو بسبب اتباع فلسفة غير مفيدة للفريق بتغيير أماكن بعض اللاعبين في الملعب، حيث طالبوه بضرورة اتباع مبدأ “لا يصح إلا الصحيح” وهو وضع التشكيلة وفقًا لقدرات اللاعبين من أجل الفوز بـ مباراة الهلال والفيصلي، وتجنب إهدار النقاط.

وسيستغل الأزرق مباراة الهلال والفيصلي لمصالحة الجماهير الهلالية، وإبعاد الخوف عنهم من تكرار سيناريو الموسم الماضي وهو فقدان النقاط حتى تُوج النصر باللقب في نهاية الأمر.

الأزرق يسعى للفوز بـ مباراة الهلال والفيصلي

وقبل انطلاق مباراة الهلال والفيصلي، كان الزعيم الأزرق خسر من الأهلي يوم الخميس الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفرج يستعد للقاء الهلال والفيصلي

وفي وقت سابق، شارك سلمان الفرج أمس السبت وبصورة طبيعية في تدريبات الأزرق، وذلك استعدادًا لـ مباراة الهلال والفيصلي بعد أن شُفي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وإذا شارك سلمان الفرج في مباراة الهلال والفيصلي، فستكون مفاجأة سارة لأزرق العاصمة الذي يسعى للفوز على عنابي سدير، لتعويض خسارته من الأهلي في الدوري.

وستنطلق مباراة الهلال والفيصلي في تمام السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.





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