ليبيا تعلن عن تسجيل 226 إصابة جديدة بـ كورونا ووفاة 10

المواطن - متابعة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل رقم قياسي سواء في الوفيات بفيروس كورونا أو الإصابات.

وبحسب بيان المركز اليوم الثلاثاء، فقد سجلت ليبيا 226 إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن تسجيل 10 حالات وفاة، وحالتي شفاء.

ولفت البيان إلى أن نتائج العينات أظهرت سلبية 931 عينة، فيما أصيب 226 حالة بفيروس كورونا، منهم 101 حالة جديدة، و125 حالة لمخالطين.

وبهذه النتائج يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس “كوفيد-19” في ليبيا 4063، منها 3345 حالة نشطة، و625 من المتعافين، و93 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



