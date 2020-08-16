ليون يُطيح بـ مانشستر سيتي ويضرب موعدًا مع بايرن ميونخ

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليون ضد مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز الفريق الفرنسي بثلاثية مقابل هدف، ليصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

وبدأ الشوط الأول من مباراة ليون ضد مانشستر سيتي، بأداء ضاغط من قبل فريق مانشستر سيتي الذي سعى لإحراز الهدف الأول.

ولكن على عكس التوقعات، نجح ليون في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب ماكسويل كورني بالدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

ليون يُباغت مانشستر سيتي بالشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليون ضد مانشستر سيتي، بتقدم الفريق الفرنسي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليون ضد مانشستر سيتي، نجح البلجيكي كيفن دي بروين في إحراز التعادل لـ مان سيتي بالدقيقة السبعين بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب رحيم سترلينج.

وواصل نادي ليون ضغطه، حتى تمكن اللاعب الفرنسي موسى ديمبيلي من إحراز هدفين لليون في شباك مانشستر سيتي بالدقيقتين الـ80 والـ88، ليُنهي أحلام مان سيتي في التأهل لدور الأربعة.

السيتي يُهدر وليون يُعاقب بالهدف الثالث

وكان اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج أهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ85 وذلك قبل لحظات من تسجيل نادي ليون لهدفه الثالث في المباراة.

وسيواجه ليون، في دور نصف النهائي، نادي بايرن ميونيخ يوم الأربعاء المقبل في مباراة ستُقام في مدينة لشبونة البرتغالية.





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