ماذا دار بين خالد البلطان وبانيغا ؟

المواطن - محمد سمعه

هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بمناسبة حصوله على لقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه إشبيلية الإسباني.

وذكر حساب الشباب الرسمي في “تويتر” أن خالد البلطان أثنى خلال مكالمة الفيديو التي أجراها مع بانيغا على الأداء المميز له طيلة مشواره في البطولة، متمنيًا أن يستمر هذا العطاء والتميز خلال مسيرته المقبلة مع نادي الشباب، كما أعرب بانيغا عن شكره وتقديره على الدعم والتفاعل الكبير له من قبل كل الشبابيين خلال البطولة.

هذا وتقرر خلال الاتصال المرئي تحديد موعد وصول الدولي الأرجنتيني بانيغا إلى الرياض، منتصف شهر سبتمبر المقبل.

كيف هنأ الشباب بانيغا بعد تتويجه بـ الدوري الأوروبي ؟

وأول أمس، حرص نادي الشباب، على الاحتفال بتتويج اللاعب إيفر بانيغا نجم إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي، وذلك على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكتب نادي الشباب عبر حسابه الرسمي في “تويتر” :” بانيغا يواصل العزف، ويُطرب كل محبي الكرة، ألف مبروك للموسيقار المُتوج باللقب الأوروبي”.

وصنع بانيغا الهدف الثاني لـ إشبيلية الذي أحرزه اللاعب دي يونج في مباراة إنتر ميلان.

بانيغا شبابيًا لمدة 3 مواسم

يذكر أن الليث كان تعاقد مع إيفر بانيغا في يناير الماضي، ولمدة 3 مواسم وذلك بدءًا من موسم 2020/2021 حتى نهاية موسم 2022/2023.

وكانت انتهت مباراة إشبيلية ضد الإنتر بفوز الفريق الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أُقيمت في مدينة كولن الألمانية.





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