ماذا طلب خالد الزيلعي بعد إصابته بمرضه النادر ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب خالد الزيلعي نجم نادي النصر سابقًا، عن آخر تطورات حالته الصحية، وذلك بعد إصابته بمرض “التصلب الجانبي الضموري” وهو مرض يُصيب الأعصاب ويُسبب فقدان القدرة على التحكم بالعضلات ووجود صعوبة في التكلم.

وأوضح خالد الزيلعي ما يتمناه خلال الفترة القادمة حيث قال لـ برنامج “صدى الملاعب” المُذاع على قناة MBC: ” أريد وظيفة لزوجتي، وضعي الحالي لا يسمح لي بالعودة إلى مجال الرياضة أو العمل في أي مجال آخر”.

وكان بندر الشمري صديق خالد الزيلعي المُقرب، أكد على أن نجم النصر السابق لم يتكلم عن حالته لأنه إنسان عزيز النفس، لكنه أضاف بأنه سيتحدث بدلًا من صديقه نظرًا لصعوبة حالته الصحية.

مدينة سلطان للخدمات الإنسانية تُعلن معالجتها لـ خالد الزيلعي

وفي وقت سابق، أعلن حساب مدينة سلطان للخدمات الإنسانية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن علاج نجم فريق العين خالد الزيلعي في المدينة بعد إصابته بمرض نادر.

وذكر حساب المدينة الرسمي: “برعاية كريمة منه، وجه الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بعلاج الكابتن خالد الزيلعي في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية”.

وتابع حساب مدينة سلطان للخدمات الإنسانية: “شاكرين له هذه المبادرة ونسأل الله أن يمن على الكابتن بالصحة والعافية”، وأطلق هاشتاق خالد الزيلعي يحتاج وقفة لدعم نجم النصر السابق.

وزير الرياضة يطمئن على خالد الزيلعي

وكشف خالد الزيلعي مؤخرًا عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا خاصة أنه بلا وظيفة أو منزل، متمنيًا وقوف وزارة الرياضة معه، قبل أن يتواصل الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل معه هاتفيًا.

وفي وقت سابق، حظي خالد الزيلعي نجم النصر السابق وفريق العين الحالي، باهتمام جماهيري كبير خلال الفترة القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع صوتي مؤثر له؛ وهو يتحدث عن تكاليف مرضه.

ونشر نجم النصر السابق والفيصلي الحالي، خالد الغامدي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع صوتي لزميله المصاب خالد الزيلعي وهو يُعاني عند حديثه بشأن تكلفة العلاج والتي تصل إلى 80 ألف ريال.

وقال الغامدي: “لاعب نادي النصر سابقا خالد الزيلعي بحاجة لوقفة صادقة نفسياً ومادياً وبالدعاء بالشفاء والتخفيف من عذاب الدنيا الي حاصل له.. نسال الله الرحمة ورددوا.. (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك) ولنكن دائمًا حامدين شاكرين لله ع النعم التي لا تعد ولا تحصى”.

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