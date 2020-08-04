ماذا فعلت بهيجة حافظ حتى يحتفي بها جوجل ؟

المواطن - سعد البحيري

احتفى محرك البحث العملاق جوجل بذكرى ميلاد الفنانة المصرية بهيجة حافظ التي تعد أول من قام بتأليف الموسيقى التصويرية في الأفلام السينمائية.

من هي بهيجة حافظ ؟

هي ممثلة ومخرجة وكاتبة مصرية ولدت في 4 أغسطس 1908 وتوفيت في 13 ديسمبر 1983)، وكانت من أوائل الرائدات في صناعة السينما وأكثرهن تثقيفًا.

هي ابنة إسماعيل باشا حافظ الذي كان ناظرًا للخاصة السلطانية في عهد السلطان حسين كامل وكان إسماعيل صدقي رئيس وزراء مصر في عهد الملك فؤاد الأول من أقربائها.

وُلدت بهيجة بحي محرم بك بالإسكندرية ودرست في مدرسة الفرنسيسكان ومدرسة المير دي ديو، ثم سافرت إلى فرنسا عندما كان عمرها 15 عامًا وحصلت على شهادة جامعية من الكونسرفاتوار في الموسيقى عام 1930.

لم يقتصر عملها في الإخراج والتمثيل وتأليف الموسيقى فقط، ولكنها عملت أيضًا في مجال المونتاج وتصميم الأزياء السينمائية والكتابة.

إنجازات بهيجة حافظ

كانت بهيجة حافظ أول مصرية تُقبل عضوةً في جمعية المؤلفين بباريس، وتحصل علي حق الأداء العلني لمؤلفاتها الموسيقية إلا أن المكتبة الفنية المصرية لا تملك تسجيلات لهذه المؤلفات، ولم تُقدم أفلامًا توثق مسيرة هذه الرائدة سوى فيلم أنتجه المخرج العالمي يوسف شاهين يحمل اسم “عاشقات السينما” من إخراج ماريان خوري، يتناول مسيرة عدد من نساء السينما الأوائل، مثل بهيجة حافظ، وعزيزة أمير، وفاطمة رشدي، آسيا داغر، ماري كويني، وكان الفيلم ضمن مشروع سينمائي اسمه “نساء رائدات”.



