ماذا قدم جونز في 50 مباراة بـ دوري محمد بن سلمان ؟

المواطن - مروة نبيل

خطف حارس المرمى الأسترالي براد جونز الأنظار مع النصر في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي والحالي.

جونز يتألق

وشارك جونز في 50 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 25 لقاءً.

وخاض الحارس الأسترالي 25 مباراة هذا الموسم، ولم تهتز شباكه في 12 مواجهة، واستقبل 20 هدفًا فقط، ليكون أقل الحراس استقبالًا للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي الموسم الرياضي الحالي، قام الحارس الأسترالي بـ46 تصديًا ناجحًا، وحافظ على نظافة شباكه في 3 جولات متتالية كأطول سلسلة مباريات دون استقبال أهداف، والتقط الكرة 6 مرات، ذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

النصر ضد العدالة

ويلعب النصر ضد العدالة اليوم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتوقع أن يُشارك جونز بشكل أساسي في المباراة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، فيما يتذيل العدالة الترتيب بـ20 نقطة.





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