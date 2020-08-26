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مارسيليا يُحيي ذكرى هدف بافيتيمبى جوميز الحاسم
خلال فترة لعبه في الدوري الفرنسي

مارسيليا يُحيي ذكرى هدف بافيتيمبى جوميز الحاسم

2020/08/26
الساعة 7:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مارسيليا يُحيي ذكرى هدف بافيتيمبى جوميز الحاسم جوميز يحتفل بهدفه
المواطن - مروة نبيل
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1 مارسيليا يستعيد ذكريات جوميز
2 بافيتيمبى جوميز

استعاد نادي أولمبيك مارسيليا ذكريات الهدف الحاسم الذي سجله مهاجمه السابق، بافيتيمبى جوميز نجم فريق الهلال الحالي، قبل 4 سنوات في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

 

مارسيليا يستعيد ذكريات جوميز

ونشر حساب نادي مارسيليا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الهدف الذي أحرزه المهاجم الفرنسي في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوريان، مشيدًا بإمكانيات جوميز الفنية والبدنية.

وعلق نادي مارسيليا على هدف بافيتيمبى جوميز قائلًا: “هو أشد السباع قوة وأكثرها جرأة وأعظمها هيبة.. في مثل هذا اليوم من عام 2016، سجل الأسد هدف الفوز أمام لوريان”.

ولعب بافيتيمبى جوميز في صفوف العديد من الأندية الفرنسي، ومنها؛ ليون، سانت إيتان ومارسيليا، ويملك رقمًا مميزًا في الدوري، حيث إنه ثالث لاعب يصل إلى 100 هدف في القرن الـ21، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

بافيتيمبى جوميز
احتفال جوميز

بافيتيمبى جوميز

ويُقدم الفرنسي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وساهم في فوزه بالأمس على الفيصلي ليقترب من حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُنافس بافيتيمبى جوميز على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث رفع رصيده إلى 21 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن نجم نادي النصر، عبدالزراق حمدالله المتصدر قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.


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