مانشستر سيتي يتحرك لضم صفقة برشلونة المُفضلة

المواطن - محمد سمعه

تحرك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤخرًا وذلك للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قيمة عرض مانشستر سيتي لضم نجم الإنتر:

وذكرت قناة TYC Sport الأرجنتينية أن نادي مانشستر سيتي قدم عرضًا قدره 90 مليون يورو للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، المُراقب من نادي برشلونة الإسباني.

وكان برشلونة رفض دفع 120 مليون يورو لضم لاوتارو مارتينيز، وطلب من إنتر ميلان إجراء صفقات تبادلية بين الفريقين، وذلك من أجل تقليل مبلغ الصفقة.

يذكر أن لاوتارو مارتينيز حصد مع إنتر ميلان المركز الثاني في بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد الخسارة أمس الجمعة في المباراة النهائية أمام نادي إشبيلية الإسباني.

وفي سياق آخر، يبدو أن نادي إنتر ميلان الإيطالي جهز خطته التي سينفذها، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكروي الأول لـ برشلونة الإسباني.

الإنتر يُجهز عرض خيالي لضم ميسي:

وذكرت صحيفة La Gazzetta Dello Sport أن إنتر ميلان سيُقدم عرضًا خياليًّا لإقناع ميسي بالانضمام للنادي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية على أن إنتر ميلان سيبحث عن راعٍ صيني وذلك من أجل تقديم مبلغ خرافي لـ برشلونة للموافقة على بيع ميسي خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، وضع مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، برئاسة جوزيب بارتوميو، خطة لمنع رحيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحافية إيطالية تحدثت عن اقتراب نادي إنتر ميلان الإيطالي من التعاقد مع النجم الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد إبداء رغبة كبيرة من المدرب أنطونيو كونتي بضم نجم برشلونة.

وكشفت صحيفة La Vanguardia أن رئيس برشلونة طلب من المدرب الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد إقناع ميسي بالبقاء في البارشا.





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