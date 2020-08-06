مانشستر يونايتد يُحدد أولى صفقاته الصيفية

المواطن - محمد سمعه

استقر النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على الصفقة الأولى التي يرغب في إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحافية إنجليزية، تحدثت كثيرًا عن وجود اهتمام كبير من سولشاير لضم اللاعب الإنجليزي جادون سانتشو جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

مانشستر يونايتد يجد بديل لينجارد

ويرغب الشياطين الحمر في إبرام الصفقة، وذلك من أجل تعويض الرحيل المُحتمل للاعب الإنجليزي جيسي لينجارد حيث رغب كل من إيفرتون وكريستال بالاس الإنجليزيين بالتعاقد معه في حال قرر مُغادرة الفريق الإنجليزي.

وكانت شبكة سكاي سبورتس البريطانية تحدثت عن أن بوروسيا دورتموند طلب الحصول على 120 مليون يورو، وذلك للتفريط في سانتشو لـ مانشستر يونايتد، لكن إدارة النادي الإنجليزي، تجد أن المبلغ المطلوب مُبالغ فيه.

ويأتي رفض اليونايتد حول دفع هذا المبلغ المالي الكبير، خاصة أن الفريق الإنجليزي ليس مستعدًا لإنفاق 120 مليون يورو، للتعاقد مع لاعب واحد فقط بالميركاتو الصيفي، والفريق بحاجة إلى صفقات أخرى.

وضمن فريق الشياطين الحمر تأهله إلى الدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي، وذلك بعد فوزه على فريق لاسك لينز النمساوي بنتيجة هدفين مقابل هدف في إياب دور ثمن النهائي، حيث سجل للفريق الإنجليزي كل من جيسي لينجارد والفرنسي أنتوني مارسيال، بينما سجل لفريق لاسك اللاعب فيليب ويزنجر.

مانشستر يونايتد يُنهي الدوري الإنجليزي ثالثًا

وكان نادي مانشستر يونايتد أنهى موسم 2019/2020 في الدوري الإنجليزي محتلًا المركز الثالث برصيد 66 نقطة، وذلك بعد أن فاز في الجولة الثامنة والثلاثين على حساب نادي ليستر سيتي بثنائية دون رد.

يذكر أن سولشاير تولى تدريب اليونايتد خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.



