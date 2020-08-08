مان سيتي ضد الريال .. السيتزنس يُقصي أبناء زيدان بثنائية

المواطن - محمد سمعه

انتهت- منذ قليل- مباراة مان سيتي ضد الريال بفوز مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/ 2020.

الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد الريال:

وبدأ الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد الريال، بضغط هجومي من قبل فريق مانشستر سيتي الذي ضغط بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول.

وشهدت الدقيقة الثامنة من الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد الريال، خطأ دفاعيًّا قاتلًا من المدافع الفرنسي رفائيل فاران لاعب ريال مدريد، ليستغله اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج مُحرزًا الهدف الأول لـ مانشستر سيتي.

وحاول نادي ريال مدريد إحراز الهدف الأول له في الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد الريال، حتى نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في تسجيل هدف التعادل للفريق الملكي برأسية متقنة في الدقيقة الثامنة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد الريال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد الريال:

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد الريال، واصل المدافع الفرنسي رفائيل فاران ارتكاب أخطاء قاتلة، حتى أهدى البرازيلي جابرييل خيسوس فرصة تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي بالدقيقة التاسعة والستين.

ولم ينجح ريال مدريد في إحراز الهدف الثاني له في مباراة مان سيتي ضد الريال، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف، وهي نفس نتيجة الذهاب حيث فاز السيتي على الريال يوم 26 فبراير الماضي في ملعب “سانتياجو بيرنابيو” في مدينة مدريد الإسبانية.



