مبولحي يكشف تفاصيل أزمته مع رومارينيو

المواطن - مروة نبيل

كشف حارس مرمى الاتفاق، الجزائري الدولي رايس مبولحي، قبل قليل، تفاصيل أزمته مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد مباراة الفريقين الأخيرة.

#الدوري_مع_وليد | رايس مبولحي – حارس الاتفاق: أحد اللاعبين شتم والدتي رحمها الله.. لو شتمني لن أغضب وذهبت لسؤاله وانتظرت الاعتذار منه لكنه استفزني.. كان يجب علي الهدوء ككابتن.. وأنصح الشباب بالهدوء ومبروك للاتحاد.#SBC pic.twitter.com/GMWJrt4FUh — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) August 16, 2020

مبولحي يكشف التفاصيل:

وقال الحارس الجزائري: “للأسف خلال المباراة قام مهاجم نادي الاتحاد بإهانة والدتي رحمها الله، وأقصد رومارينيو بالتحديد، لو قام بإهانتي لن أغضب بالتأكيد؛ لأن المباراة مهمة لفريقي، ولكن عندما توجه الأمر لوالدتي لم أتقبله”.

وتابع: “بعد المباراة ذهبت له وسألته لأنني احتاج إلى إجابات، وانتظرت منه الاعتذار، أردت أن أتحدث بدون عنف بعد ذلك قام بإهانتي هو وزميله، وكان ذلك لا يُحتمل بالنسبة لي، حيث قام بإغاظتي والاستهزاء بطريقة سيئة مع زميله وهذا ما أغضبني”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “عادة أن شخص هادئ طوال الوقت، وأحتاج ذلك لأنني قائد الفريق ويجب علي الهدوء، ولكن عندما تحدث مثل هذه الإهانات لعائلتك لا تستطيع أن تُسيطر على هدوئك”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “أعلم أن هناك شباب صغار يُتابعونا محليًّا وخارجيًّا، يجب علينا أن نكون قدوة لا نُهين عائلاتنا في الميدان ونترك صورة جيدة للجميع، لذلك حديثي للجيل الشاب أنصحه بالهدوء واستمتعوا بلعب كرة القدم ولا تتحدثوا عن العائلات بكل بساطة”.

تفاصيل الأزمة:

وأصدرت إدارة الاتفاق بيانًا، مساء الأحد، أكدت أنها بالتشاور مع عدد من القانونيين قررت العمل على رفع شكوى ثنائي العميد؛ نظرًا لتجاوزهم وإساءتهم بألفاظ غير أخلاقية على مبولحي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الحارس الجزائري قد دخل في مناوشة عنيفة مع ثنائي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل والبرازيلي رومارينيو، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين في الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





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