متحدثة التعليم: المدارس الأهلية يمكنها الاستفادة من منصة مدرستي

المواطن - الرياض

قالت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي لوزارة التعليم: إن الوزارة وضعت خطط شاملة تبدأ من تحديد الفئات المستهدفة ودراسة كافة الظروف للطلاب والمعلمين لإنجاح تجربة التعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي، مشيرة إلى أن المنصة يمكن أن تستفيد بها المدارس الأهلية أيضًا مع الحكومية.

ابتسام الشهري -المتحدث الرسمي لوزارة التعليم:

"منصة مدرستي" يمكن أن تستفيد بها المدارس الأهلية أيضا مع الحكومية#برنامج_ياهلا #خليجية#مدرستي_في_ياهلا pic.twitter.com/nK7fvARB5G — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) August 30, 2020

وأضافت الشهري خلال تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية،: نقوم بتدريب كافة المستفيدين على منصة مدرستي، والمنصة مزودة بأكثر من 100 ألف سؤال للتقييم الذاتي.

وتابعت متحدثة التعليم: نوفر رحلة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات بتخصيص منصة ليتم الدخول عليها وفق ضوابط تيسر لهم الدخول وتثقيفهم، ومن أبرز التحديات تأمين أسماء المستخدمين وكلمات المرور، وأيضًا عدم توفر القرات الكافية للدخول على منصة مدرستي لذلك قمنا بمعالجة الوضع وخصصت الاسبوع الأول للتهيئة.

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.







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