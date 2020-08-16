متحدث التعليم : دوام المعلمين يوم واحد أسبوعيًا وأجهزة مجانية لأبناء الأسر الضمانية

المواطن - الرياض

أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام في وزارة التعليم ابتسام الشهري أن دوام المعلمين والمعلمات خلال فترة الدراسة عن بعد سيكون ليوم واحد في الأسبوع على الأقل وفق مهام محددة.

تسهيل الدخول إلى منصة مدرستي

وقالت الشهري خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم للكشف عن آخر تطورات فيروس كورونا إنه سيتم توفير أجهزة للطلاب أبناء الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي وفق آلية محددة لضمان دخولهم منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

وأوضحت أنه سيتم وضع آلية محددة لتوفير الأجهزة للطلاب وذلك لتيسير عملية متابعة الدراسة عن بعد بالتنسيق مؤسسة تكافل.

فيديو | ما الحل لدى الطالب الذي لا يتوفر لديه جهاز؟ #الإخبارية pic.twitter.com/hsYKPKJGMk — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 16, 2020

وكانت الشهري أشارت إلى أن قناة عين ستكون هي الخيار الأفضل لمن لا يمكنه الدخول إلى منصة مدرستي حيث سيتم تقديم الشرح للدروس تباعًا ويعاد البث في ساعات مختلفة لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من متابعتها

منصة مدرستي جاهزة لاستقبال الطلاب

وكانت المتحدث باسم التعليم العام في وزارة التعليم ابتسام الشهري أكدت كذلك أن الوزارة تابعت التجارب الدولية في قرار العودة للدراسة، قبل اتخاذ قرار الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع بالنظر إلى حجم الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة.

وقالت الشهري خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس كورونا اليوم ” تابعنا في الوزارة التجارب الدولية في قرار العودة للدراسة، ورأينا حجم الإصابات المسجلة، فكان الخيار الحفاظ على سلامة أبنائنا وبناتنا من خلال التعليم عن بعد”.

ولفتت إلى أن الوزارة حرصت منذ وقت مبكر على دراسة جميع المستجدات لقرار العودة للدراسة، وكانت جاهزة لجميع الاحتمالات.





شارك الخبر