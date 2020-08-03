متحدث النصر السابق يُثير الجدل بتغريدة عن سلمان الفرج

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، الجدل بتغريدة كتبها عن سلمان الفرج نجم وسط الفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك بعد تأخره في تجديد عقده مع أزرق العاصمة.

وكتب ابن زنان عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “لاعب دولي اسمه مُطابق لقائد عربي، يُطالب بمكافأة سابقة له ولزملائه في نادي عاصمي، قالوا له، ما عندكم إلا 3000، اللاعب يُفكر جديًا بالخروج من النادي بعد سالفة الـ3000 وسالفة العرض الضعيف المُقدم له”.

النصر مهتم بـ سلمان الفرج

وقال مغردون نصراويون ردًا على تغريدة بن زنان، إن سلمان الفرج يُفكر بصورة كبيرة في الانضمام للنصر، قائلين بأن الاستقرار والصفقات القوية الموجودة حاليًا بالنصر أصبحت مطمع لأي لاعب يريد النجاح والبيئة الاحترافية المُناسبة.

وتبحث الإدارة الهلالية، خلال الفترة المقبلة تجديد عقد اللاعب سلمان الفرج لاعب وسط الفريق الكروي الأول الذي ينتهي بحلول صيف عام 2021.

وكان الهلال دخل في مفاوضات مُبكرة لتجديد عقد سلمان الفرج خوفًا من دخوله الفترة الحرة، وتحرك أندية أخرى للتعاقد معه وفقًا لـ الوطن”. شرط سلمان الفرج للتجديد مع الهلال وحدد الفرج شرطه، وهو الحصول على مطالبه المالية، من قبل إدارة الهلال وذلك من أجل تجديد عقده مع الفريق. يذكر أن سلمان الفرج تُوج بلقب دوري أبطال آسيا مع فريق الهلال في نوفمبر 2019، على حساب نادي أوراوا الياباني. وشارك سلمان الفرج مع المنتخب السعودي في مونديال 2018 بـ روسيا وكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، وكأس خليجي 24 التي أُقيمت في قطر في شهر نوفمبر الماضي. ويطمح الهلال للفوز على النصر وذلك للوصول إلى النقطة رقم 54 والانفراد بصدارة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يأمل الهلال في الفوز باللقب الذي غاب عنه في موسم 2018/2019 حينما تُوج النصر بالدوري.



