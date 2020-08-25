‎الرئيسية
جديد الأخبار
متطلبات الحضور للمقبولين بالخدمة العسكرية في حرس الحدود
على رتبة جندي من الرجال للعمل في المرافق البحرية

متطلبات الحضور للمقبولين بالخدمة العسكرية في حرس الحدود

2020/08/25
الساعة 2:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
49
0
طباعة
متطلبات الحضور للمقبولين بالخدمة العسكرية في حرس الحدود
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 تعليمات مهمة قبل الحضور للدورة:
2 الأدوات والمستندات المطلوبة للمقبولين في حرس الحدود

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بـ الخدمة العسكرية في حرس الحدود (المرافق البحرية) على رتبة (جندي ـ رجال).

تعليمات مهمة قبل الحضور للدورة:

ودعت الإدارة المقبولين في حرس الحدود إلى التقيد بما يلي قبل الحضور:

  1. على جميع المقبولين نهائي الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة (هنا).
  2. الحضور بالزي الرياضي فنيلة كم طويل لون أبيض سادة وبنطلون رياضي طويل لون أزرق سادة.
  3. حلاقة الرأس على رقم (1).
  4. يمنع دخول أدوية طبية إلى مركز التدريب وفي حال الضرورة يجب الإفصاح عنها بالتفصيل عند الحضور.
  5. إحضار (آيبان) لحساب بنكي مصدق مفعّل وحديث بالإضافة إلى تصوير عدد (2) نسخة من النموذج الحساب.
  6. يمنع إحضار الملابس المدنية (الثوب، الشماغ، وغيرها).
  7. يمنع إحضار الأجهزة الإلكترونية والجوال والدخان وما شابهه والخواتم والأدوات الحادة والنظارات الشمسية.
  8. إحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل + هوية الأم + أصل المؤهلات العلمية عدد (3) نسخة منها.
  9. يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة، ولن يسمح بدخول السيارات إلى المركز أو الوقوف بجانب أسوار مركز التدريب ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند مخالفة ذلك.
  10. إحضار عدد (10) صور شمسية باللباس الرياضي مقاس 4*6 خلفية أبيض.
  11. نظرًا للوضع الراهن وتطبيق الإجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج).

الأدوات والمستندات المطلوبة للمقبولين في حرس الحدود

 

مالطلب أو الصنفالكميةملاحظات
1فنيلة رياضية كم طويل3لون (أبيض) سادة
2بنطلون رياضي طويل3لون (أزرق)
3فنيلة داخلية كم طويل4لون (أبيض)
4كاب رياضي2لون (أبيض)
5سروال داخلي6لون (أبيض)
6جزمه رياضية خاصة (بالجري)2نوعيــة جيده + لون (أبيض سادة)
7جوارب (شراب)6لون (أبيض + اسود) رياضي
8منشفة كبيرة1لون (أبيض)
9مبلغ مالي (مصروف شخصي)
10شامبو + صابون + مزيل عرق + حذاء لدورة المياه
11قلم ناشف أزرق + دفتر 100 ورقة2
12سجادة (صلاة)2
13بجامة نوم2لون (كحلي أو سماوي)
14شرشف (ملايه)2لون (ابيض)
15بيت مخدة2لون (ابيض)
16ملف علاقي1
17شنطة علاقي تحتوي على جميع الأغراض1لون (أسود)
18كرتون كمامات2100 حبة
19معقم يدين4

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :