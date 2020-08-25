متطلبات الحضور للمقبولين بالخدمة العسكرية في حرس الحدود

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بـ الخدمة العسكرية في حرس الحدود (المرافق البحرية) على رتبة (جندي ـ رجال).

تعليمات مهمة قبل الحضور للدورة:



ودعت الإدارة المقبولين في حرس الحدود إلى التقيد بما يلي قبل الحضور:

على جميع المقبولين نهائي الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة ( هنا . الحضور بالزي الرياضي فنيلة كم طويل لون أبيض سادة وبنطلون رياضي طويل لون أزرق سادة. حلاقة الرأس على رقم (1). يمنع دخول أدوية طبية إلى مركز التدريب وفي حال الضرورة يجب الإفصاح عنها بالتفصيل عند الحضور. إحضار (آيبان) لحساب بنكي مصدق مفعّل وحديث بالإضافة إلى تصوير عدد (2) نسخة من النموذج الحساب. يمنع إحضار الملابس المدنية (الثوب، الشماغ، وغيرها). يمنع إحضار الأجهزة الإلكترونية والجوال والدخان وما شابهه والخواتم والأدوات الحادة والنظارات الشمسية. إحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل + هوية الأم + أصل المؤهلات العلمية عدد (3) نسخة منها. يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة، ولن يسمح بدخول السيارات إلى المركز أو الوقوف بجانب أسوار مركز التدريب ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند مخالفة ذلك. إحضار عدد (10) صور شمسية باللباس الرياضي مقاس 4*6 خلفية أبيض. نظرًا للوضع الراهن وتطبيق الإجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج).

الأدوات والمستندات المطلوبة للمقبولين في حرس الحدود

م الطلب أو الصنف الكمية ملاحظات 1 فنيلة رياضية كم طويل 3 لون (أبيض) سادة 2 بنطلون رياضي طويل 3 لون (أزرق) 3 فنيلة داخلية كم طويل 4 لون (أبيض) 4 كاب رياضي 2 لون (أبيض) 5 سروال داخلي 6 لون (أبيض) 6 جزمه رياضية خاصة (بالجري) 2 نوعيــة جيده + لون (أبيض سادة) 7 جوارب (شراب) 6 لون (أبيض + اسود) رياضي 8 منشفة كبيرة 1 لون (أبيض) 9 مبلغ مالي (مصروف شخصي) 10 شامبو + صابون + مزيل عرق + حذاء لدورة المياه 11 قلم ناشف أزرق + دفتر 100 ورقة 2 12 سجادة (صلاة) 2 13 بجامة نوم 2 لون (كحلي أو سماوي) 14 شرشف (ملايه) 2 لون (ابيض) 15 بيت مخدة 2 لون (ابيض) 16 ملف علاقي 1 17 شنطة علاقي تحتوي على جميع الأغراض 1 لون (أسود) 18 كرتون كمامات 2 100 حبة 19 معقم يدين 4





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