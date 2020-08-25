متطلبات الحضور للمقبولين بالخدمة العسكرية في حرس الحدود

المواطن - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بـ الخدمة العسكرية في حرس الحدود (المرافق البحرية) على رتبة (جندي ـ رجال).
تعليمات مهمة قبل الحضور للدورة:
ودعت الإدارة المقبولين في حرس الحدود إلى التقيد بما يلي قبل الحضور:
- على جميع المقبولين نهائي الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة (هنا).
- الحضور بالزي الرياضي فنيلة كم طويل لون أبيض سادة وبنطلون رياضي طويل لون أزرق سادة.
- حلاقة الرأس على رقم (1).
- يمنع دخول أدوية طبية إلى مركز التدريب وفي حال الضرورة يجب الإفصاح عنها بالتفصيل عند الحضور.
- إحضار (آيبان) لحساب بنكي مصدق مفعّل وحديث بالإضافة إلى تصوير عدد (2) نسخة من النموذج الحساب.
- يمنع إحضار الملابس المدنية (الثوب، الشماغ، وغيرها).
- يمنع إحضار الأجهزة الإلكترونية والجوال والدخان وما شابهه والخواتم والأدوات الحادة والنظارات الشمسية.
- إحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل + هوية الأم + أصل المؤهلات العلمية عدد (3) نسخة منها.
- يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة، ولن يسمح بدخول السيارات إلى المركز أو الوقوف بجانب أسوار مركز التدريب ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند مخالفة ذلك.
- إحضار عدد (10) صور شمسية باللباس الرياضي مقاس 4*6 خلفية أبيض.
- نظرًا للوضع الراهن وتطبيق الإجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج).
الأدوات والمستندات المطلوبة للمقبولين في حرس الحدود
|م
|الطلب أو الصنف
|الكمية
|ملاحظات
|1
|فنيلة رياضية كم طويل
|3
|لون (أبيض) سادة
|2
|بنطلون رياضي طويل
|3
|لون (أزرق)
|3
|فنيلة داخلية كم طويل
|4
|لون (أبيض)
|4
|كاب رياضي
|2
|لون (أبيض)
|5
|سروال داخلي
|6
|لون (أبيض)
|6
|جزمه رياضية خاصة (بالجري)
|2
|نوعيــة جيده + لون (أبيض سادة)
|7
|جوارب (شراب)
|6
|لون (أبيض + اسود) رياضي
|8
|منشفة كبيرة
|1
|لون (أبيض)
|9
|مبلغ مالي (مصروف شخصي)
|10
|شامبو + صابون + مزيل عرق + حذاء لدورة المياه
|11
|قلم ناشف أزرق + دفتر 100 ورقة
|2
|12
|سجادة (صلاة)
|2
|13
|بجامة نوم
|2
|لون (كحلي أو سماوي)
|14
|شرشف (ملايه)
|2
|لون (ابيض)
|15
|بيت مخدة
|2
|لون (ابيض)
|16
|ملف علاقي
|1
|17
|شنطة علاقي تحتوي على جميع الأغراض
|1
|لون (أسود)
|18
|كرتون كمامات
|2
|100 حبة
|19
|معقم يدين
|4
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