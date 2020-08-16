مجلس التعاون يستنكر التهديدات الإيرانية للإمارات: تحمل تداعيات خطيرة

المواطن - الرياض

استنكر مجلس التعاون لدول الخليج العربي التهديدات الإيرانية للإمارات، مطالبًا طهران بالالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول.

واعتبر أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، أن التهديدات الإيرانية تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبو ظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بشأن قرارات سيادية لدولة الإمارات.

وأكدت الخارجية الإماراتية، أن الخطاب الإيراني غير مقبول، كما أنه تحريضي ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في الخليج العربي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن تهديدات روحاني تكررت على لسان وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين آخرين.

ونبهت الخارجية الإماراتية إلى أن هذا الخطاب التحريضي الصادر عن السلطات الإيرانية يمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية، مضيفة أن العلاقات والاتفاقات والمعاهدات بين الدول تشكل مسألة سيادية.

ونبهت دولة الإمارات إيران إلى مسؤوليتها تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها، وذلك على خلفية سوابق الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران.





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