محافظ صامطة يبحث مع مدير التعليم خطط العام الدراسي الجديد

المواطن - جازان

استقبل محافظ صامطة بجازان الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة في مكتبه بالمحافظة صباح يوم أمس مدير مكتب تعليم المحافظة عبدالرزاق بن محمد الصميلي.

ونوه محافظ صامطة بحرص واهتمام أمير منطقة جازان ونائبه على مسيرة التعليم في المنطقة وتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن.

وبدوره نقل الصميلي شكر وتقدير المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي للمحافظ على دعمه لمسيرة التعليم ومنسوبيه ومنسوباته بمدارس مكتب تعليم صامطة.

واستعرض الخطط والآليات والبرامج التي تنفذ لانطلاقة العام الدراسي ١٤٤٢هـ وبدعم من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات عن بعد وسلامة الكادر التعليمي بجميع مدارس المكتب.

وثمن الصميلي الدعم الذي يحظى به القطاع التعليمي في المحافظة من قبل زعلة وفق توجيهات وتطلعات أمير منطقة جازان ونائبه.

من جهته، أثنى زعلة على الجهود التي يقوم بها التعليم في المحافظة وأوصى مدير مكتب تعليم صامطة ببذل المزيد من الجهود للرفع من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات عن بعد.





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