محطات في حياة محمد العايش .. من طيار مقاتل حتى مساعد وزير الدفاع

المواطن - سعد البحيري

نعى العديد من المواطنين الفريق طيار محمد العايش مساعد وزير الدفاع الذي وافته المنية اليوم إثر مرض عانى منه داعين الله أن يسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مواقف من حياة محمد العايش

وعدد العديد ممن عملوا تحت قيادة قائد القوات الجوية الملكية السعودية الراحل العديد من المواقف التي عايشوها أثناء العمل معه وكيف كان يتعامل معهم.

في البداية قال سطام بن خالد آل سعود: “أسأل الله الرحمة والمغفرة لأخي محمد بن عبدالله العايش مساعد وزير الدفاع، وأسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى في الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

ووافقه في الرأي سلطان الملحم حيث قال: “الله يرحمك يا طيب، يا محمد العايش أخ وزميل في العمل لأكثر من خمس وأربعين عامًا، قمة الإخلاص بالعمل للوطن الغالي الحبيب حكومة وشعبًا، أرجو من الله لك الثبات عند السؤال وأن يتغمدك بواسع رحمته ويلهم أهلك الصبر والسلوان “.

وقال عبدالله: “لاحول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه لراجعون، توفي معالي مساعد وزير الدفاع قائد القوات الجوية الملكية السعودية السابق محمد بن عبدالله العايش – تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته .. شخصية صاحبة فضل كبير عليّ شخصيًا، رحمة الله عليه”.

أحد رجال الدولة المخلصين

بدوره قال فهد بن صالح الرويتع: “رحم الله معالي العم محمد العايش، مساعد وزير الدفاع ومن رجال الدولة المخلصين، كان التواضع ملازمًا له في طباعه وفي جميع أوقاته تعازينا لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأسأل الله أن يصبر أبناءه الأعزاء خالد ومنصور وأسرته الكريمة”.

أما عبدالعزيز الدوهان فقال: “أحسن الله عزاءكم يا ابني خالد .. أسأل الله لأخي وزميلي محمد بن عبدالله العايش الرحمة والمغفرة والثبات على كلمة النجاة، اللهم اغفر له وارحمه وتوله بلطفك وكرمك اللهم أحسن ضيافته فهو بباب رحمتك وعفوك.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من جانبه قال بدر الحقيل: “محمد العايش بدأ حياته طيارًا مقاتلًا وتدرج إلى حين وصوله قائدًا للقوات الجوية الملكية السعودية ثم أخيرًا نال الثقة بتعيينه مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون العسكرية بمرتبة وزير . . . توفي العايش بعد مرض عانى منه وبعد مسيرة حافلة وطويلة في خدمة الوطن والقيادة عليه نسائم الرحمة”.

سيرة وطنية ومهنية

التحق محمد العايش بالقوات الجوية الملكية السعودية وحصل على بكالوريوس علوم جوية ودورة مدرس طيران ثم دورة تحويلية.

كما حصل على ماجستير علوم عسكرية ودورة برنامج الزمالة. المناصب التي تقلدها ضابط طيار.

مدير إدارة.

قائد قاعدة.

رئيس هيئة.

نائب قائد القوات الجوية.

قائد القوات الجوية الملكية السعودية.

مساعد وزير الدفاع. الأوسمة والميداليات والأنواط: وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.

وسام الملك فيصل – الدرجة الرابعة.

وسام تحرير الكويت.

وسام الاستحقاق الوطني – الجمهورية الفرنسية.

وسام النجمة البرونزية – الولايات المتحدة الأمريكية.

وسام الاستحقاق الوطني – الولايات المتحدة الأمريكية.

ميدالية الصقر للطيران – الدرجة الأولى ( 1000 ساعة تدريس على طائرة ف – 15 ).

ميدالية الصقر للطيران – الدرجة الثانية ( 1000 ساعة تدريس على طائرة اللايتننج).

ميدالية المسجد الحرام.

ميدالية تحرير الكويت.

ميدالية التقدير العسكري الدرجة الأولى



