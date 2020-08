محمد بن سلمان.. كل سنة وأنت قدوة وفخر الشباب السعودي

المواطن - الرياض

في مثل هذا اليوم 31 أغسطس ولد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وخط السعوديون عبارات الحب والتقدير والشكر لولي العهد وما بقوم به من جهود لرفعة المملكة بين الأمم.

وانهالت التهاني والتبريكات والدعوات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت وسم “محمد بن سلمان 35 سنة”.

كما تداول المواطنون مقاطع فيديو وصورًا لولي العهد وأثنوا على جهوده للنهوض بالمملكة لتتبوأ مكانتها بين مصاف الدول المتقدمة.

وعكست التغريدات المحبة والتقدير للأمير محمد بن سلمان الذي رسم مستقبل زاهر للمملكة في كافة المجالات، حيث قالوا عن ولي العهد: “كل سنة وأنت قدوة وفخر الشباب السعودي”.

وكتبت ولاء عسيري: “يا علها ميّه وميّه وطاعه وسنين سعد وتحتفل فيك الأيام وتشوف شعبك بارعٍ فـ الصناعة يقال (ذا سعودي) وتهتز الأقلام”.

أما محمد الغضبان فقال: “المطر يشبهك وأحلامك كبار”.

#محمد_بن_سلمان_35_سنه

This leader in our hearts pic.twitter.com/qpL3JuF3uo

— NAJLA ⌬ (@ph_najlla) August 30, 2020