محمد بن سلمان.. كل سنة وأنت قدوة وفخر الشباب السعودي

المواطن - الرياض

في مثل هذا اليوم 31 أغسطس ولد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وخط السعوديون عبارات الحب والتقدير والشكر لولي العهد وما بقوم به من جهود لرفعة المملكة بين الأمم.

وانهالت التهاني والتبريكات والدعوات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت وسم “محمد بن سلمان 35 سنة”.

كما تداول المواطنون مقاطع فيديو وصورًا لولي العهد وأثنوا على جهوده للنهوض بالمملكة لتتبوأ مكانتها بين مصاف الدول المتقدمة.

محبة وتقدير:

وعكست التغريدات المحبة والتقدير للأمير محمد بن سلمان الذي رسم مستقبل زاهر للمملكة في كافة المجالات، حيث قالوا عن ولي العهد: “كل سنة وأنت قدوة وفخر الشباب السعودي”.

وكتبت ولاء عسيري: “يا علها ميّه وميّه وطاعه وسنين سعد وتحتفل فيك الأيام وتشوف شعبك بارعٍ فـ الصناعة يقال (ذا سعودي) وتهتز الأقلام”.

أما محمد الغضبان فقال: “المطر يشبهك وأحلامك كبار”.

الأمير محمد بن سلمان الذي وُلد في منتصف الثمانينيات الميلادية ومن أكمل تعليمه في العاصمة الرياض حتى حصوله على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، تدرج في مناصب إدارية قبل أن يتولى منصب ولي العهد وهو صانع التحول الثقافي والاجتماعي والذي قدم رؤية السعودية 2030 بما تحمله من خطط وإستراتيجيات تجاه نقلة اقتصادية وتنموية.

نجاحات كبرى:

وكوّن ولي العهد التحالفات مع القوى العظمى لبناء شراكة أمنية وعسكرية ولتدعيم العلاقات مع الدول المتقدمة في الصناعة والاستثمار والإدارة .

وأسس ولي العهد تحالفًا عربيًّا وإسلاميًّا لمواجهة التطرف والإرهاب وصد التمدد الإيراني في المنطقة، وهو أيضًا من طرح الأفكار وبدأ التنفيذ لعصر اقتصادي جديد لما بعد النفط بصندوق للاستثمارات العامة ومشاريع عملاقة منها مشروع البحر الأحمر ومدينة نيوم ومشروعات أخرى تعمل على تشكيل مرحلة استثمارية وتجارية تنافسية كالقدية وغيرها .

وحارب ولي العهد التشدد وعمل على تمكين المرأة والانفتاح على العالم لإحياء أضخم الفعاليات الترفيهية والرياضية واستضافة النجوم العالميين بأرض عُرفت بتاريخها الحضاري والثقافي، ودعم الرياضة والأندية الرياضية والتي قادت إلى أن يصبح الدوري السعودي للمحترفين في أعلى مراتب القيمة السوقية للأندية على مستوى العالم.







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