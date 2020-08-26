محمد نور رئيسًا حلم تنتظره جماهير الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أكد الأسطورة محمد نور أنه يسعى ليكون رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أسعد جماهير العميد التي دعمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد نور رئيسًا

وشدد محمد نور على أنه يمكن أن يتولى منصبًا إداريًا في نادي الاتحاد، مشيرًا خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، إلى أنه يطمح أن يكون رئيسًا، وأضاف: “ممكن أكون رئيسًا بعد عام ونصف”.

وتفاعلت الجماهير الاتحادية مع تصريحات محمد نور عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأعربت عن سعادتها بإمكانية توليه رئيس مجلس الإدارة، مؤكدين أنه سيساعد عن انتشال الفريق من أزمته وعودته إلى مكانته الطبيعية.

ويُعد تولي نور لرئاسة نادي الاتحاد حلمًا لدى جماهير العميد، باعتباره أسطورة الفريق وساهم في تتويجه بالعديد من البطولات المحلية والقارية، بجانب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وطالبت الجماهير محمد نور باستمرار دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، حتى يتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها، ويضمن البقاء وسط الكبار في الموسم الرياضي المقبل.

الاتحاد يُعاني

وأشار نور إلى أن نادي الاتحاد يُعاني من سنوات بسبب مجالس الإدارات، والتي لم تعمل على تطوير الفريق الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 30 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.





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