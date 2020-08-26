محمد نور: هدم الاتحاد بدأ منذ 7 أعوام!

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور، أن العميد يُعاني خلال السنوات الأخيرة بسبب الإدارات المختلفة، مشددًا في الوقت ذاته على أنها لم تعمل على حل المشاكل التي يمر بها الفريق.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 30 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.

محمد نور ينتقد إدارات الاتحاد:

وقال محمد نور: “الاتحاد يعاني منذ أعوام بسبب الإدارات التي تعاقبت على النادي لم تعمل على تطوير الفريق.. هدم الاتحاد بدأ منذ 7 أعوام.. والفريق حاليا لا يملك لاعبين سعوديين من فئة أ سوى لاعب أو لاعبين فقط”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، قائلًا: “الإدارات السابقة تتحمل كل ما حصل للاتحاد الآن.. والفريق يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين سعوديين من الفئة أ”.

وأضاف: “تحقيق الاتحاد لبطولات النفس القصير أحد المشاكل التي أثرت عليه لأن الفوز فيها يسبب في عدم وضع حلول للمشاكل، بطولات النفس القصير كانت إنجازات تسجل باسم الإدارة التي حققتها التي لم تعمل على حل مشاكل النادي أو اكتشاف مواهب جديدة.. حرام ما يتعرض له الاتحاد حاليًّا”.

وواصل محمد نور تصريحاته قائلًا: “أنا متواصل مع رئيس الاتحاد وعلى دراية كاملة بما يحدث في النادي.. سييرا طلب من رئيس النادي أسماء محددة للمنافسة على لقب الدوري واستبعد اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق في الفترة الشتوية من الموسم الماضي”.

لاعبو الاتحاد دون المستوى:

واستكمل: “اللاعبين الموجودين حاليًّا أقل من مستوى الاتحاد.. اللاعب بوني يفترض أن يتم إنهاء عقده أما البقية من الصعب الحكم عليهم بسبب التوقف، وأنا أتصل يوميًّا بحامد البلوي لمناقشة وضع الفريق حاليًّا والابتعاد عن الهبوط وحققنا 7 نقاط في آخر 3 مباريات وهذا أمر لم يحققه الفريق في الفترة الماضية”.

وأردف: “لم يعجبني تعامل مدرب الاتحاد في مباراة الأهلي.. ولكن الآن هناك عمل إيجابي حاليًّا في داخل الملعب.. لا أريد الحديث عن اللاعبين السعوديين لدينا البيشي لاعب دولي وفهد المولد، يفترض أن يتم بناء فريق جديد يعتمد على هؤلاء اللاعبين”.

وتابع: “ممكن أتولى منصب إداري أو مدرب ولدي الرغبة برئاسة النادي، طبيعي أن أفرح بالنتائج الحالية بسبب وضع الفريق حاليًّا.. أتمنى أن تكون هذه آخر سنة يصارع على عدم الهبوط”.

واختتم محمد نور تصريحاته بشأن العميد قائلًا: “متفاءل بالاتحاد الموسم المقبل.. من البداية لن نسكت في حال استمر الوضع مثل ما كان.. ولدي كلام كثير لا أريد أن أكشف عنه من أجل الاتحاد”.

الهلال البطل.. وضد زيادة الأجانب:

وعلق على عدد اللاعبين الأجانب قائلًا: “أنا ضد قرار الاستعانة بـ7 أجانب بسبب عدم قدرة اللاعبين السعوديين على تمثيل فريقهم حتى لو كانوا أفضل من اللاعب الأجنبي.. والهلال حسم لقب الدوري السعودي منذ نهاية مباراته أمام النصر”.

مواضيع ذات صلة:

فيديو.. فرحة محمد نور بفوز نادي الاتحاد برباعية





شارك الخبر