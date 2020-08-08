مخالفات ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى الزكاة والدخل

المواطن - الرياض
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن حالات مخالفات ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى الهيئة.
وأوضحت الزكاة والدخل الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ كالتالي:
- عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة
- عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات
- تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن في بعض الحالات التي لا تتطلب ذلك
- عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية
- عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية
- احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%
- تحصيل ضريبة على منتج صفري غير خاضع للضريبة
- كتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة الضريبية
- عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة.
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