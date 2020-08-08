مخالفات ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى الزكاة والدخل

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن حالات مخالفات ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى الهيئة.

وأوضحت الزكاة والدخل الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ كالتالي:

عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة

عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات

تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن في بعض الحالات التي لا تتطلب ذلك

عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية

عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية

احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%

تحصيل ضريبة على منتج صفري غير خاضع للضريبة

كتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة الضريبية

عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة.



