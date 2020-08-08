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مخالفات ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى الزكاة والدخل

مخالفات ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى الزكاة والدخل

2020/08/08
الساعة 10:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مخالفات ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى الزكاة والدخل
المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن حالات مخالفات ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى الهيئة.

وأوضحت الزكاة والدخل الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ كالتالي:

  • عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة
  • عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات
  • تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن في بعض الحالات التي لا تتطلب ذلك
  • عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية
  • عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية
  • احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%
  • تحصيل ضريبة على منتج صفري غير خاضع للضريبة
  • كتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة الضريبية
  • عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة.




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