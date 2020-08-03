مدافع الهلال السابق على رادار الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النادي الأهلي بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد استقر على صفقة دفاعية من العيار الثقيل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة srbijadanas الصربية إن ميلويفيتش مدرب الأهلي طلب التعاقد مع الأسترالي ميلوش ديجينك مدافع الهلال السابق، ولاعب نادي النجم الأحمر الصربي حاليًا.

وأضافت الصحيفة الصربية أن الصفقة ستتم لمصلحة الأهلي مقابل مليوني يورو.

ولعب ميلوش ديجينك مع نادي الهلال بعام 2019، لكنه لم يستمر لفترة طويلة، ثم انضم للنجم الأحمر في العام الماضي.

خبرة كبيرة لمدافع الهلال السابق بـ الدوري الألماني

وسبق للمدافع الأسترالي من أصول كرواتية، اللعب مع ناديي شتوتغارت وميونيخ 1860 في ألمانيا ونادي يوكوهاما مارينوس الياباني.

ومثّل ديجينك منتخبات أستراليا وصربيا في الفئات العمرية المختلفة، قبل أن يستقر به الحال على تمثيل منتخب أستراليا الأول، الذي شارك معه في كأس العالم للقارات عام 2017.

وفي وقت سابق، حرص عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي على عقد اجتماع مهم مع لاعبي الفريق الكروي الأول وذلك قبل عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من الغد الثلاثاء.

سر اجتماع رئيس الأهلي مع اللاعبين

ووفقًا لـ تقارير صحافية فإن اجتماع مؤمنة مع لاعبي الأهلي، جاء فيه مطالبته للاعبين بتحسين النتائج، وتقديم صورة مُشرفة عن الفريق الأهلاوي لإرضاء الجماهير التي غضبت من سوء نتائج الفريق، قبل تعليق النشاط الرياضي في منتصف مارس الماضي.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الوحدة صاحب المركز الثالث.



