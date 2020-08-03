مدافع منتخب الجزائر على رادار ليفربول

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي ليفربول الإنجليزي في ضمّ المدافع الجزائري عيسى ماندي لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني ومنتخب الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لـ صحيفة “دايلي ستار” البريطانية فإن ليفربول مهتم بضم عيسى ماندي ليكون بديلًا للمدافع الكرواتي ديان لوفرين الذي ترك الريدز مؤخرًا، وانضم لصفوف فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وتُشير التقارير الإعلامية إلى أن ليفربول عرض 10 ملايين جنيه إسترليني على ريال بيتيس للتعاقد مع ماندي، لكن الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإسباني هو 30 مليون إسترليني.

وفي سياق آخر، قرر المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ ليفربول الإنجليزي، الإطاحة بسبعة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية؛ وذلك من أجل توفير المال الكافي لإتمام الصفقات المطلوبة.

وقالت صحيفة The Sun البريطانية: إن ليفربول سيتجه للاستغناء عن 7 لاعبين سيغادرون الفريق بفترة الانتقالات الصيفية وذلك بطلب من المدرب الألماني يورجن كلوب.

وسيغادر ليفربول في صيف 2020 كل من: “البلجيكي ديفوك أوريجي، السويسري شيردان شاكيري، الحارس الألماني لوريس كاريوس، هاري ويلسون، وشيي أوجو، الجزائري ياسر العروسي، بن وودبرن”. وأعلن نادي ليفربول الاثنين الماضي، رحيل مدافعه الكرواتي ديان لوفرين لـ صفوف فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي في صفقة انتقال دائم، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكتب الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر “تويتر”: “نود تأكيد أن لوفرين انضم لصفوف فريق زينيت الروسي في صفقة دائمة وليست على سبيل الإعارة، جميع من في ليفربول يود شكر ديان لوفرين على كل ما قدمه للنادي خلال سنواته العظيمة معنا، ونتمنى له التوفيق في التحدي الجديد”.



