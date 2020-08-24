مدرب الفتح: مباراتنا ضد الاتحاد بمثابة النهائي

المواطن - مروة نبيل

أعرب مدرب نادي الفتح، البلجيكي يانيك فيريرا، عن سعادته بفوز فريقه على الحزم برباعية اليوم، مشددًا على أن النموذجي تنتظره مباراة نهائية ضد الاتحاد.

مباراة نهائية بين الفتح والاتحاد:

وتحدث فيريرا عن مواجهة الفتح ضد الحزم قائلًا: “خضنا مباراة صعبة أمام منافسنا، اليوم بالنسبة لنا كان نهائيًّا، فالفوز يجعلنا في مكان أفضل بجدول الترتيب العام، ونجحنا في تحقيقه”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “أمامنا مباراة نهائية قادمة أيضًا ضد الاتحاد، ونسعى للأفضل، وعلينا تحسين بعض الأمور لكي نحصد الثلاث نقاط ونواصل انتصاراتنا”.

مباراة اليوم:



ولعب الفتح ضد الحزم على ملعب الأخير في الرس ضمن منافسات الجولة الـ27 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز النموذجي بنتيجة 4/ 3، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع النموذجي رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 30 نقطة، بعد فوزه على الفيحاء برباعية مقابل هدف اليوم.





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