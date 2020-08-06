مدني عسير : احذروا التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

المواطن-حسن عسيري-أبها

دعا مدني عسير إلى الحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، مهيبًا بالجميع التقيد بإجراءات السلامة.

الأرصاد تنبه من التقلبات الجوية

وقالت المديرية في بيان لها :إلحاقاً للتنبيهات السابقة تدعو مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة خلال هذا اليوم الخميس وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني (هنا).

وأكد السـيّد بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.



