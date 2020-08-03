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مدني مكة يحذر من جريان السيول وتساقط البرد
مصحوبة برياح نشطة وسحب رعدية

مدني مكة يحذر من جريان السيول وتساقط البرد

2020/08/03
الساعة 4:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مدني مكة يحذر من جريان السيول وتساقط البرد
المواطن - واس
العناوين الفرعية إخفاء
1 جريان السيول وتساقط البرد
2 رياح نشطه وسحب رعدية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ، إلى أخذ الحيطة والحذر نظراً لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام ، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

جريان السيول وتساقط البرد

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتدني مدى الرؤية ، وذلك على كل من المحافظات التالية: الطائف – أضم – ميسان – الكامل والعرضيات بدءاً من الساعة (12:00) إلى الساعة (22:00) ليوم الاثنين الموافق ١٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ .

رياح نشطه وسحب رعدية

وأشار القرني إلى وجود إنذار برياح نشطه وسحب رعدية على محافظتي الليث والقنفذة من الساعة (17:00) إلى الساعة (23:00) ليوم الاثنين الموافق ١٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ ، داعيا إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار ، والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم ، متمنين السلامة للجميع.




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