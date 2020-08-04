مدني نجران يحذر من التقلبات الجوية

المواطن - متابعة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار، وذلك على ضوء التنبيه الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران.

تطبيق إجراءات السلامة مع التقلبات الجوية

وأهابت المديرية بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول والبقاء في المنزل قدر الإمكان، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم بالقرب من المواقع الخطرة، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك تجنب الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، متمنيةً السلامة للجميع.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



