مدير الصحة العالمية يشيد بإجراءات المملكة لتأمين الحجاج ضد كورونا

المواطن - الرياض

هنّأ مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس، المملكة العربية السعودية على الخطوات التي اتخذتها لجعل عملية الحج هذا العام آمنة قدر الإمكان، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك: “أود أن أستهل كلمتي متمنيًا لجميع المسلمين أينما كانوا عيد أضحى مباركًا، وأود أن أهنئ المملكة العربية السعودية على الخطوات التي اتخذتها لجعل عملية الحج هذا العام آمنة قدر الإمكان”.

وأضاف: “هذا دليل قوي على أنواع التدابير التي يمكن للبلدان ويجب عليها أن تتخذها من أجل التكيّف مع الوضع الطبيعي الجديد، مشيرًا إلى أن الأمر ليس سهلًا، ولكنه ممكن، فالجائحة لا تعني أن الحياة يجب أن تتوقف”.

وتابع: يجب علينا جميعًا أن نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس، وأن نتخذ الخطوات اللازمة لاستئناف حياتنا بينما نحمي أنفسنا وغيرنا، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة لخطر مرض “كوفيد-19”.



