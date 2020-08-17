مذيع بتلفزيون لبنان الرسمي يستقيل على الهواء: قرفت منكم

المواطن - متابعة

بكلمات مؤثرة تحمل صرخة كل مواطن لبناني، ودع الإعلامي وسيم عرابي المشاهدين في آخر إطلالة له عبر شاشة التلفزيون الرسمي “تلفزيون لبنان”، مساء السبت، معلنًا مغادرته الوطن إلى الاغتراب بسبب الوضع الذي وصلت إليه البلاد في الفترة الأخيرة.

بالاخر في آخر، انا فالل لأني قرفت منكن#لبنان pic.twitter.com/BAwUeSPqzi — wassim oraby (@wassimoraby) August 15, 2020

وانتشر على “تويتر” في لبنان مقطع فيديو لعرابي وهو يقدم استقالته مباشرة على الهواء، قائلًا: إنه “بعد 11 سنة بالآخر في آخر”.

كما أضاف أنه كان يغطي خلال هذه السنوات أحداثًا حزينة، من الاغتيالات والانفجارات والاعتداءات إلى الحروب الداخلية، مؤكدًا: “اليوم بينتهي مشواري هون ما بقا قادر ضل بأرض هي مقبرة للأحلام”.

وتوجه في التعليق الذي أردفه مع فيديو إلى السياسيين قائلًا: “أنا فالل لأني قرفت منكم”.

يذكر أنه في الرابع من أغسطس هز انفجار ضخم مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل 180 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 آخرين، في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال والاستخفاف بحياة المواطنين، بعدما تبين وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم في المرفأ منذ سنوات.





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