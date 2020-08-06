ميزة منتظرة في تحديث WhatsApp الجديد

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يجمع تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp بين خدمة المستخدمين وعنصر الأمان بفضل نظام التشفير اللانهائي، ولكن في ظل المنافسة الشديدة مع التطبيقات الأخرى مثل تيليجرام وسيجنال Signal، يطور القائمون على التطبيق من المميزات والخصائص للحفاظ على ريادته.

وأطلق تطبيق WhatsApp تحديثًا جديدًا مثيرًا لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد وIOS على حد سواء، وهو الرسائل ذاتية التدمير self-deleting messages، بحسب موقع فوربس.

وبعد أشهر من التكهنات، أطلق تطبيق واتس آب الميزة على التحديث الأخير لآخر إصدار تجريبي لنظامي التشغيل أندرويد وIOS، حيث بات يمكن للمستخدمين ضبط الرسائل في أي محادثة على الاختفاء تلقائيًا، لكن مع الأسف فإنها خاصية أقل مرونة من نظيرتها على Signal.

وفي حين يمكن للمستخدمين ضبط الرسائل على Single للاختفاء تلقائيًا بعد مدة يتم تعيينها تتراوح بين 5 ثوانٍ وأسبوع واحد، إلا أن في وWhatsApp لن تكون هناك خيارات واسعة، بل اختيار واحد يحدد لك مسح الرسائل بعد أسبوع فقط.

وتهدف هذه الميزة في الأساس إلى منع تراكم البيانات، وعدم إشغال مساحات التخزين على الهاتف وبالنسبة لمجموعات الدردشة على التطبيق، فسيكون لدى المسؤولين فقط هذا الخيار.

تحديثات أخرى على WhatsApp:

ومن المتوقع صدور تحديثات أخرى أكثر أهمية وينتظرها الكثير من المستخدمين في وقت لاحق من هذا العام، وأبرزها ميزة التشغيل على أجهزة متعددة، وإضافة خيار كتم الإشعارات إلى الأبد مع جهات الاتصال المزعجة، بحسب موقع WABetaInfo.

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