مزايا جديدة على جوجل Chrome

المواطن - متابعة

أعلنت جوجل مؤخرًا عن إطلاق النسخة 85 من متصفح جوجل Chrome، التي زودتها بعدد من الميزات الجديدة والعملية.

وعند تطوير جوجل لنسخة Chrome 85 حاول المصممون جعل هذه النسخة أكثر عملية لأجهزة المستخدمين، وزودوها بميزات تخفف الضغط عن معالجات الحواسب وشبكات الإنترنت.

ومن حيث المبدأ تعمل هذه الميزات على تقليل نشاط علامات التبويب المفتوحة في الخلفية أثناء استعمال الإنترنت، ففي حال عدم استخدام إحدى الصفحات المفتوحة أثناء استعمال الإنترنت لمدة تزيد عن 5 دقائق تنتقل الصفحة لوضعية “الثبات” ويقل تبادل البيانات بينها وبين الشبكة بمعدل كبير ما يخفف الضغط على معالج الحاسب والشبكات، بحسب “روسيا اليوم”.

وأشارت جوجل أيضًا إلى أن نسخة Chrome 85 أصبحت أسرع في تحميل البيانات في صفحات الإنترنت بفضل التعديلات التي أدخلت على ما يسمى بتوجيه البيانات.

وبالإضافة لكل ما سبق فإن متصفح كروم انتقل إلى نظام 64 بت في أجهزة أندرويد، وما يوفر استفادة أفضل من تقنيات هذه الأجهزة وسرعة أكبر في التعامل مع البيانات.







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