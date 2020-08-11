مستجدات كورونا في مؤتمر الصحة غدًا

أعلنت وزارة الإعلام عن محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد ليوم غدٍ الأربعاء 12 أغسطس 2020.
ومن المقرر أن يتحدث أثناء المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن الوضع العالمي لفيروس كورونا والمستجدات الطبية.
كما يرد العبدالعالي على الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ويكشف أيضًا عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.
وكشفت وزارة الصحة اليوم عن توزيع حالات كورونا الجديدة، فيما أعلنت عن تعافي (1640) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (255118) حالة.
عدد الحالات النشطة:
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (33117) حالة من بينها (1821) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (291468) حالة، توفي منهم (3233) حالة.
توزيع الحالات الجديدة:
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1521) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الرياض 101، مكة المكرمة 88، الدمام 75، الهفوف 65، المدينة المنورة 65، جازان 51، حائل 45، بريدة 41، المبرز 39.