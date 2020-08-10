مستفيد يشكو إيقاف الدعم بسبب عقد الإيجار.. حساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن على أهمية تحديث البيانات وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية في حال عدم الحصول على الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على شكوى مستفيد قال فيها: “هذا الشهر وقفوا عني الدعم بسبب عقد الإيجار علماً أن حالتي الاجتماعية متزوج والآن الشهر الثاني وحالة الطلب غير مؤهل حاولت اتصل من شهر وما في رد؟

آلية تقديم الاعتراض

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين قال فيها: “في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تحديث بياناتك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

وكان برنامج حساب المواطن قد بدأ قبل ساعات إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، حيث سيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الاثنين.

ضوابط حساب المواطن:

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية :

• عقد إيجار موحد من منصة إيجار

• صك ملكية السكن

• مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.



