مسيرة الذهب القياسية تتوقف بفعل انتعاش الدولار

المواطن - متابعة

خسر الذهب أكثر من اثنين بالمائة، اليوم الجمعة، موقفًا سلسلة مكاسب غير مسبوقة، وذلك بعد تقرير مقبول عن الوظائف في الولايات المتحدة دعم الدولار، لكن تدهور أوضاع الجائحة أبقى الأسعار على مسار تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في نحو عشر سنوات.

وبعد أن سجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعًا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية (الأونصة)، كان بحلول الساعة 1846 بتوقيت جرينتش منخفضًا 1.4 بالمائة إلى 2033.89 دولار.

وزاد ثلاثة بالمائة منذ بداية الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بانخفاض اثنين بالمائة لتسجل 2028 دولارًا للأوقية.

وانتعش الدولار من قاع عامين بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأمريكية غير الزراعية زادت 1.763 مليون في يوليو تموز مقابل زيادة قياسية عند 4.971 مليون في يونيو حزيران وبسبب تجدد التوتر الأمريكي الصيني.

ومما زاد الضغط على الذهب، تعثر حزمة مساعدات أمريكية جديدة مرتبطة بفيروس كورونا.

وقال إدوارد ماير المحلل لدى إي دي آند إف مان كابيتال ماركتس: ”بمجرد اتفاقهم على التحفيز، سيكون ذلك سلبيا بالنسبة للدولار. الاقتصاد العالمي لا يزال في تذبذب شديد، ونتيجة لذلك سنجد مزيدا من المال السهل، لذا فإن كل ذلك سلبي بالنسبة للذهب“.

لكنه أضاف أن الذهب ما زال بإمكانه إنهاء العام عند ما بين 2200 و2300 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة ثلاثة بالمائة إلى 28.07 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ فبراير شباط 2013 عند 29.84 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، زادت 15.5 بالمائة.

وتراجع البلاتين 4.1 بالمائة إلى 957.36 دولار، في حين نزل البلاديوم 2.9 بالمائة إلى 2156.97 دولار.



