مشكلة تُهدد بايرن ميونخ في مباراة تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

يواجه نادي بايرن ميونخ الألماني، تهديدًا قبل انطلاق مباراة تشيلسي الإنجليزي اليوم السبت في إياب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقبل مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي التي تُقام اليوم ، أعلنت رابطة الدوري الألماني عن موعد انطلاق الموسم الجديد 2020/2021 في “البوندزليجا” حيث سينطلق الدوري في 18 سبتمبر المقبل.

ويسعى بايرن ميونخ إلى تحقيق نتيجة طيبة ضد تشيلسي وذلك لضمان التأهل لدور ربع النهائي، على الرغم من فوزه العريض في مباراة الذهاب في إنجلترا بثلاثية دون رد.

استئناف الدوري الألماني قد يدفع ثمنه بايرن ميونخ

وأنهى بايرن ميونخ، الدوري الألماني موسم 2019/2020 مبكرًا وذلك بعد أن تم استئناف المسابقة يوم 16 مايو الماضي بعد توقفها بسبب فيروس كورونا، حيث يخشى البايرن من أن الإنهاء المُبكر للمسابقة قد يؤثر بالسلب على لياقة لاعبي الفريق الألماني في مواجهة تشيلسي الليلة.

بينما يختلف الحال لفريق تشيلسي، الذي أنهى الموسم يوم السبت الماضي عندما لعب ضد فريق آرسنال على نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث لا تزال اللياقة البدنية ولياقة المباريات موجودة عند لاعبي النادي اللندني الذين بإمكانهم صُنع “ريمونتادا” والعودة على حساب بايرن ميونخ في النتيجة.

بايرن ميونخ يقهر تشيلسي بثلاثية في مباراة الذهاب

وفاز بايرن ميونخ على حساب نادي تشيلسي يوم 25 فبراير الماضي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث سجل للفريق الألماني كل من سيرجي جنابري هدفين واللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هدفًا.

وفي وقت سابق، أكدت رابطة الدوري الألماني “البوندزليجا” أن الدوري سيبدأ يوم 18 سبتمبر المقبل، وستكون المباراة الافتتاحية بين فريقي بايرن ميونخ بطل موسم 2019/2020 ونادي شالكة.

وأضافت الرابطة أنه في حال تأهل بايرن ميونخ لنهائي دوري أبطال أوروبا فسوف يحصل على بعض الأيام للراحة ثم الاستعداد للدوري.



