مصري محكوم بالإعدام يتزوج 4 بهوية ميت!

المواطن- محمد داوود- جدة

قبضت الشرطة المصرية على متهم هارب من سجن وادي النطرون في قضية محكوم فيها بالإعدام، ومتورط في قضايا أخرى في بني سويف بصعيد البلاد.

ووفق صحف مصرية، أمس الأحد، كشفت التحقيقات أن المتهم انتحل شخصية ابن خالته الميت وزور شهادة ميلاد وبطاقة هوية تزوج بها 4 مرات.

متهم في 9 قضايا:

وتبين أن المحكوم “وائل. إ. ع” (38 عامًا) يعمل كهربائيًّا، ومتهمًا في 9 قضايا آخرها القتل العمد.

وأكدت التحريات أن المتهم هرب من السجن في أحداث يناير 2011، وانتحل اسم ابن خالته علاء محمد، فيما اعترف الهارب بفعلته، وقال: إن قريبه توفي بعدما زور أوراقه الرسمية مقابل 20 ألف جنيه رشوة.

الإعدام أو المؤبد:

وفي سياق متصل، عّلق المحامي القانوني عبدالعزيز صالح بالقول: إن مثل هذه القضايا مثبتة بالحكم وهو الإعدام ولا يتم إلغاء أي منها بالتقادم حتى لو كبر سن السجين الهارب، وهذه القضية اشتملت على عدة جرائم منها القتل العمد وبالتالي أستحق فيها الإعدام، كما ترتب على ذلك مجموعة من الجرائم الأخرى، وهي انتحال شخصية وتزوير وهروب من السجن وجميعها موجبة للتوقيف والحكم.

حبل الهروب قصير:

وأكد المحامي صالح أن حبل الهروب قصير، فمهما كان المجرم يتمتع بذكاء خارق فإنه يقع يومًا ما في يد القانون والعدالة والطريف في الأمر أن القبض مثل هؤلاء غالبًا يتم في جرائم سطحية وسخيفة مثل مشاجرة أو سرقة وحينها يتم استرجاع كل سيناريو المجرم.





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