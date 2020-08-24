مصري يقتل عمه طعنًا تلبية لرغبة جدته

المواطن - متابعة

أقدم شاب مصري على قتل عمه طعنًا تلبية لرغبة جدته التي يئست من تصرفات ابنها الذي اعتاد إدمان المخدرات.

وألقت النيابة العامة في مصر القبض على الجدة وحفيدها وصديقه الذي اعترف أنه شارك في الجريمة مقابل الحصول على مبلغ مالي.

وقالت الجدة إنها سئمت من تصرفات ابنها والمشاكل التي يسببها لهم بشكل مستمر، فطلبت من حفيدها أن يتخلص من عمه حتى تستريح من مشاكله.

وبحسب مصادر صحفية مصرية أمرت النيابة العامة بحبس الجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على قتل نجلها، موجّهةً بحبس حفيد المتهمة وصديقه لتنفيذهما جريمة القتل.

واعترف المتهم الثاني بأنه ساعد الحفيد على قتل عمه مدمن المخدرات تنفيذًا لرغبة جدته التي يئست من تصرفات نجلها المدمن، وأنه وافق على ذلك لمروره بأزمة مالية.

واتفقا على استدراج المجني عليه إلى أرض زراعية، وما إن وصلا جميعًا إلى منطقة نائية حتى قيد المتهمان حركة المجني عليه، وسدّدا له الطعنات فأردياه قتيلًا.





شارك الخبر