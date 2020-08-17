مصري يقطّع زوجته ويحفظها بالثلاجة لإنهاء المشاكل الزوجية

المواطن- محمد داوود- جدة

في جريمة بشعة شهدتها منطقة الهرم في مصر، لم يجد هذا الجزار طريقة للخلاص من المشاكل الزوجية سوى قتل زوجته وتقطيع جثتها ووضعها بالثلاجة لإخفاء جريمته ومن ثم الهرب بعيدًا عن أعين الشرطة.

وكانت الشرطة قد اكتشفت الجريمة بعدما تلقت بلاغًا عن اختفاء الزوجة التي أرسلت طفليها إلى بيت والدتها قبل الحادث بأيام لإبعادهما عن مشاكلها مع زوجها.

روح العدوانية والانتقام

ويعلّق استشاري نفسي الدكتور محمد السليماني قائلًا: للأسف أن أكثر المشاكل الزوجية تنتهي بطرق مخالفة للعقل والقلب والمنظور الشرعي؛ إذ يغلبها روح العدوانية والانتقام، ومثل هذه المشاكل قد تصل في الأخير إلى القتل لأن النية مبيتة على الانتقام بالقتل، وما فعله الجزار المصري هو نموذج لمثل هذه القصص.

حبل الجرائم قصير

وقال في تصريحات لـ”المواطن“، إن قطع الجثة لأشلاء يفسّر أمرين وهما: روح العدوانية التي يتمتع بها الجزار، واعتقاده بأن حل مشاكل زوجته هو قتلها نهائيًا، ثانيًا إخفاء الجريمة عن الأنظار وتقديم بلاغ للشرطة بأن زوجته غائبة عن البيت، أو أنها تركت عش الزوجية بسبب سوء التفاهم بينهما، ولكن في الأخير فإن حبل الجرائم قصير فإنه مهما هرب أو اختفى فإنه سيقع في أيدي القانون والعدالة.

حل المشاكل الزوجية

وخلص الدكتور السليماني إلى القول، إنه للأسف قد يتبع الزوجان طريقة الاستفزاز لأجل حل المشاكل وهذا من أخطر الأمور، والأفضل على أحد الأطراف احتواء المشكلة، وخصوصًا إذا هناك أطفال لأنهم سيعيشون حياة الرعب بسبب مشاكل الزوجين، فمفاتيح الحياة السعيدة بين الزوجين بأيديهما من خلال تنازلات صغيرة للمحافظة على العلاقة الزوجية.

ولا بد من تبادل الاحترام بين الزوجين حتى في أكثر المواقف غضبًا؛ لأن تلك المواقف قد تورث في النفوس ما لا يحمد عقباه؛ مما يجعل الحياة ساحة حرب وقتال.





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