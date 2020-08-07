مصر تحظر دخول الأجانب دون فحص PCR

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قرر مجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة، حظر دخول جميع القادمين إلى البلاد دون فحص PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

شروط فحص PCR

وأضاف المجلس في بيان له أن فحص PCR يجب يكون بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية برًا وبحرًا وجوًا ولا يطبق على المصريين القادمين من الخارج.

استثناءات من فحص PCR

ويستثنى من القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومرسي مطروح وكذلك الركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.

وأوضح في الإطار ذاته أنه يحظر على جميع وسائل المواصلات نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات مصر دون أن يكون راغب التنقل مصحوبًا بما يفيد إجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.

من جانبها أكدت وزارة الطيران المدني أن قرار حظر دخول القادمين إلى مصر بدون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر، إلى الأراضي المصرية يسري فقط على الأجانب غير حاملي الجنسية المصرية.



