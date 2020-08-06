مصر تسجّل 123 حالة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء، تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و18 حالة وفاة، لافتة الانتباه إلى خروج 1613 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى الآن.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 94875 حالة، من ضمنهم 47182 حالة جرى شفاؤها، و4930 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



