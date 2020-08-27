مطار أبها يحصل على رخصة التشغيل الدولي

المواطن - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني رخصة التشغيل الدولي لـ مطار أبها واعتماده مطاراً دولياً حتى فبراير 2023م، وذلك بعد تطبيق الاشتراطات والأنظمة حسب المعايير المنصوص عليها في المنظمة الدولية للطيران المدني (الآیکاو).

وتساهم شهادة الترخيص الدولي في تحقيق المزيد من المزايا من بينها:

رفع قيمة المطار السوقية

استقبال رحلات دولية من جميع أنحاء العالم

جذب شركات الطيران الوطنية والأجنبية

يذكر أنه وبموجب اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني الجزء (139)، ونظام الطيران المدني السعودي يسمح بتشغيل المطار وفق الإجراءات التشغيلية والشروط المنصوص عليها في دليل المطار ومعلوماته المنشورة في نظام الطيران السعودي.





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