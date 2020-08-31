معاناة مراجعي مرور جازان بحثًا عن موقف !

المواطن- خالد الأحمد- جازان

رصدت عدسة “المواطن”، مساء اليوم الأحد، وجود أزمة يعاني منها مراجعو إدارة مرور جازان في إيجاد مواقف لسياراتهم بالقرب من مبنى المرور، مما يضطر الكثير منهم في أحيان كثيرة إلى إيقاف سياراتهم أمام المحال التجارية والمنازل المجاورة، أو إيقافها بطرق خاطئة ينتج عنها تحميلهم عبء دفع عدد من المخالفات المرورية.

أزمة مواقف مرور جازان:

وقال محمد قادري وسامي عارف في تصريحات لـ“المواطن”، إن مبنى إدارة مرور جازان لا يوجد به مواقف خاصة لسيارات المراجعين ولا الموظفين، وذلك بعد إغلاق المواقف الخلفية للمبنى منذ أكثر من عام، حيث أصبحت تلك المواقف ميدانًا لاختبارات السائقين المتقدمين لاستبدال رخص القيادة العمومي ورخص القيادة الخاصة للنساء.

وأضافوا أن المراجعين يعيشون رحلة من المعاناة في إيجاد مواقف لسياراتهم بالقرب من مبنى إدارة المرور الواقع بطريق الأمير سلطان، في الاتجاهيين بحثًا عن مواقف لسيارتهم وتنتهي تلك الرحلة بمخالفات مرورية أو التوقف في مكان بعيد حيث يضطر المراجع لقطع مسافة طويلة مشيًا على الأقدام.

تعثر مبنى مرور جازان الجديد منذ عامين:

واشتكى عدد من أهالي مدينة جازان، من تَعثّر إنجار مشروع مبنى إدارة المرور الجديد الواقع على طريق الملك عبدالله بحي بترومين في مدينة جازان، منذ أكثر من عامين، الذي قد يحتاج لأكثر من عام لإنجازه وتسليمه.

وبحسب لائحة المشروع كان من المقرر تسليم المبنى منتصف شهر فبراير من عام 2018م، بعد البدء بالعمل في المشروع قبل خمسة أعوام وتحديدًا في تاريخ 10 مارس بعام 2015م،

وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع ما يقارب الـ80%، وبلغت تكلفته أكثر من 70 مليون ريال، ويشمل مبنى الإدارة ومبنى مجاورًا خاصًا بمواقف السيارات.

وناشد الأهالي مسؤولي الإدارة العامة للمرور، بالوقوف على مشروع مبنى إدارة مرور منطقة جازان الجديد الذي تعثر وتأخر إنجازه لأكثر من عامين، ويحتاج لأكثر من عام لإكماله وتسليمه، بالإضافة لمطالبتهم بإيجاد حلول جذرية لمعاناة المراجعين من عدم توفر مواقف للسيارات بمبنى إدارة مرور جازان الحالي.







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